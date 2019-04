Parigi: il mondo intero piange l’incendio della Cattedrale di Notre-Dame [GALLERY]

Tutto il mondo piange la Cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, sconvolta ieri da un incendio che l’ha gravemente danneggiata. Il rogo è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio: alle 18.30 del fumo bianco ha iniziato a fuoriuscire dalla Cattedrale, le fiamme sono poi divampate facendo crollare la guglia, simbolo di Parigi, e il tetto di Notre Dame. Incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco che, in forza con oltre 400 uomini, hanno lavorato a oltranza scongiurando il peggio: il tesoro della Cattedrale di Notre-Dame è salvo, ma sono ingenti i danni.

Immediate le reazioni in tutto il mondo: “è una tragedia”, “il nostro cuore è a Parigi”, sono solo alcuni dei messaggi di solidarietà inviati dai potenti del globo e da tutta la popolazione, che ieri ha assistito commossa e col fiato sospeso l’evolversi della vicenda. Ecco in gallery la notizia, pubblicata sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.