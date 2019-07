Tutto pronto per la partenza di Luca Parmitano: in corso le ultime fasi prima del lancio [GALLERY]

“Prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata“: lo ha scritto su Twitter poco dopo le 13 l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale.

La capsula Soyuz MS-13 porterà Parmitano nello spazio per la missione “Beyond”dell’ESA, la seconda di lunga durata sulla ISSper l’astronauta di Paternò (Catania). La partenza è prevista alle 18.28 italiane di oggi.

Sono in corso le ultime fasi prima del lancio: AstroLuca ha annunciato poco dopo le 14 che è stata realizzata anche la fase di “controllo finale della tenuta delle tute pressurizzate Sokol“.” È un promemoria che quel che facciamo può essere pericoloso, ma ci terranno al sicuro e, per così dire, eleganti in rotta verso la Iss” scrive Luca. “Quando chiudo la visiera del casco, cancello ogni altro pensiero dalla mente” aggiunge l’astronauta.