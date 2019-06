Passo del Rombo, spettacolo incredibile tra due muri di Neve alti 10 metri: scenario surreale [FOTO e VIDEO]

Il Passo del Rombo, storico valico di confine tra Italia ed Austria a 2.500 metri di altitudine sul livello del mare, è stato riaperto da pochi giorni: lo scenario è surreale e il paesaggio davvero suggestivo tanto da attirare migliaia di turisti. Sul versante austriaco, quello rivolto a nord, i chilometri finali si percorrono tra due enormi muraglioni bianchi accumulati dalle copiose nevicate dell’inverno scorso. Pareti di neve alte anche dieci metri al cospetto di montagne che fino agli anni ’80 e ’90 osservavano le attività illecite di contrabbandieri cacciatori ed erano nido sicuro degli attivisti sudtirolesi in fuga dalla loro Heimat (Patria). L’attrazione di quest’anno sono i muri di neve che sono frutto della tecnologia umana. Per arrivare alla riapertura dell’importante arteria gli addetti al servizio strade sia altoatesini che austriaci hanno iniziato a lavorare già ad aprile con frese e mezzi spartineve perchè in alcuni tratti l’accumulo di neve era anche di 12-13 metri. Migliaia di turisti – molti già in versione mare con tanto di infradito e t-shirt – in questi giorni hanno preferito percorrere la strada del Rombo anzichè la più comoda attraverso il Brennero per dirigersi verso le città d’arte e nelle località balneari italiane. Il prossimo 17 luglio si festeggeranno i 60 anni dalla solenne inaugurazione ufficiale di questa arteria che in quegli anni venne realizzata dalla Italscavi di Milano. Tra un mese i muraglioni di neve non faranno più da cornice in questo luogo dove non osano nemmeno le aquile.