Paura in un villaggio dell’India: fiamme e fumo da una buca nel terreno in un’eruzione simile alla lava vulcanica [FOTO e VIDEO]

Prevalgono paura e scalpore tra i residenti di Tripura, in India, che hanno riportato l’eruzione di un liquido infiammabile simile alla lava vulcanica. L’eruzione si è verificata a Madhuban, vicino al villaggio di Kathaltali, alla periferia di Agartala. Si tratta del quarto incidente di questo tipo in un anno. Lo scorso anno, infatti, 3 eventi simili sono stati riportati a Sabroom, nella parte meridionale dello stato, vicino Chittagong, in Bangladesh. Secondo i media locali, “i residenti di Madhiban hanno notato un’eruzione sotterranea simile alla lava e il fuoco ha sciolto i pali elettrici e generato clamore”, come mostrano i video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Dopo essere stati informati, gli scienziati del Tripura Space Application Centre (TSAC) hanno raggiunto la località ed esaminando la ragione delle fiamme, hanno scoperto materiali simili alla roccia fusa. Avisek Chaudhuri, geologo di TSAC, che ha guidato il team, dopo aver visitato la località e analizzato i campioni raccolti, ha dichiarato: “È richiesta l’analisi geochimica per giungere ad una conclusione, ma c’è una somiglianza con l’incidente di Sabroom che è avvenuto a causa di un’attività vulcanica nel sottosuolo”. Ha aggiunto che le fiamme, il fumo e altri materiali che provengono dal suolo sono spesso dovuti ad una linea di faglia che attraversa l’area. Inoltre, anche lo spostamento delle placche tettoniche nell’area sta creando un enorme calore nel sottosuolo che contribuisce all’evento.

La questione desta preoccupazione nel governo di Tripura, altamente vulnerabile ai terremoti poiché si trova in una zona sismica. I 7 stati nordorientali (Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh e Manipur) sono considerati dai sismologi come la sesta cintura più incline ai terremoti in tutto il mondo. Nel 1897, la regione è stata colpita da un terremoto di magnitudo 8.7 sulla scala Richter, che ha provocato oltre 1.600 morti.

Paura in India: strana eruzione simile alla lava vulcanica da una buca nel terreno [VIDEO]