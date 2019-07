In pericolo le antiche grotte cinesi del Gansu a causa dell’aumento delle precipitazioni [GALLERY]

L’aumento delle precipitazioni sta minacciando le grotte antiche nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, tra cui il sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO delle Grotte di Mogao. Infatti, le grotte e l’arte che racchiudono sono riuscite a preservarsi per migliaia di anni proprio grazie al clima arido delle zone occidentali della Cina. Oltre a Mogao, la provincia del Gansu vanta anche le Grotte di Maijishan, a Tianshui, e quelle di Binglingsi, a Yongjing, colpite da piogge torrenziali nel 2018 che hanno causato frane. Le grotte ospitano anche pitture murarie e sculture raffinate e ben preservate. Quelle che di recente hanno colpito la città di Dunhuang, dove si trovano le Grotte di Mogao, sono le precipitazioni più consistenti nell’area, da quando l’Accademia di Dunhuang ha iniziato a tenere dati ufficiali delle precipitazioni nel 1989.

Studi mostrano che il clima nelle zone occidentali della Cina sta attraversando un passaggio graduale da caldo-secco a caldo-umido. Han Tao, esperto meteorologico a Lanzhou, capoluogo della provincia, ha dichiarato che la siccità e la scarsità d’acqua nella Cina nord-occidentale non sono cambiate, ma c’è una tendenza all’aumento delle precipitazioni e delle temperature, specialmente nel periodo delle piene. “Anche se l’impatto delle precipitazioni sulle grotte deve essere ulteriormente osservato, è decisamente dannoso per loro conservazione“, ha detto Guo Qinglin, dell’Accademia di Dunhuang. Le piogge possono causare inondazioni e cadute di massi, minacciando la sicurezza delle persone e delle grotte, con il rischio che i graffiti all’interno siano erosi dall’umidità.

Secondo l’Accademia Cinese delle Scienze, nei prossimi due o tre decenni, le risorse idriche nel nord-ovest della Cina aumenteranno. Attorno alle Grotte di Mogao dal 2011 sono stati realizzati progetti per il controllo delle inondazioni da parte dell’Amministrazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Culturale, con un sistema di monitoraggio che rileva con precisione i cambiamenti di umidità. “Una volta che l’umidità relativa supera il 63%, le Grotte saranno chiuse ai turisti“, ha detto Guo. “Ulteriori studi saranno condotti per migliorare la protezione contro i disastri naturali“.