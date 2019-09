Piccione coronato di Victoria, piume blu acceso e una splendida cresta per uno degli uccelli più belli in natura [GALLERY]

Il nostro pianeta ci riserva sempre splendide creazioni della natura, che sia un desolato deserto o una foresta tropicale. Ogni cosa è diversa da un’altra, ma è indubbiamente unica. Non a caso, si dice che la natura sia il più grande artista del mondo. Uno dei suoi capolavori è questo splendido esemplare di uccello (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Questo elegante volatile è un piccione coronato di Victoria. Nonostante il suo nome, il suo aspetto non ha nulla a che vedere con quello di uno dei piccioni a cui siamo abituati. Si distingue per le sue piume blu acceso e per la bellissima corona sulla sua testa. Appartiene alla famiglia Goura di 4 meravigliose specie di piccioni che vivono a terra. Sono anche molto grandi e possono raggiungere le dimensioni di un tacchino.

Questa particolare specie è nativa della Nuova Guinea e deve il suo peculiare nome alla grande figura storica della Regina britannica Victoria, che regnò negli ultimi decenni del XIX secolo. Questi uccelli sono difficili da avvistare mentre vagano liberamente, in quanto sono i meno presenti tra le specie di piccioni coronati, ma sono ampiamente allevati in cattività.

La deforestazione è una grande minaccia per il loro habitat e quindi, le specie sono incluse nella Lista Rossa delle specie minacciate come “quasi a rischio” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Il fatto che le femmine depongano solo un uovo per ogni stagione dell’accoppiamento non aiuta la loro sopravvivenza. Inoltre, la loro danza di accoppiamento è intricata e complicata, proprio come ci si aspetterebbe da un esemplare così particolare. Quando il maschio si avvicina alla femmina durante il corteggiamento, abbassa la testa per mettere in mostra la sua caratteristica più bella, cioè la sua spettacolare cresta. Il corteggiamento poi include anche un canto amoroso e una bella coreografia di dondolio ritmico, mentre muove la coda intensamente. Insomma, il piccione coronato di Victoria è uno dei tanti esempi della bellezza che la natura ci offre.