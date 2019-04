Piogge torrenziali in Canada: dichiarato stato di emergenza ad Ottawa [GALLERY]

Ad Ottawa il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione di allagamenti in seguito a piogge torrenziali.

Non sono state ordinate evacuazioni ma gli esperti prevedono che il livello del fiume Ottawa supererà i livelli raggiunti nel 2017 quando sono stati registrati i peggiori allagamenti della storia del Canada orientale da mezzo secolo.

Sono previsti 35 mm di precipitazioni entro sabato mattina che, insieme allo scioglimento della neve, potrebbero far salire il livello dell’acqua di 11 cm, superando i livelli record del maggio 2017.