Forti piogge, disastrosa frana in Bolivia: crollate 64 case [FOTO e VIDEO]

Piogge torrenziali nella città di La Paz, in Bolivia, hanno innescato una frana nella zona di Inmaculada Concepción, dove era presente una discarica negli anni ’80 e ’90: come ha spiegato il sindaco della città, Luis Revilla, “la terra era mescolata a vecchie immondizie“.

Non sono state registrate vittime, ma vi sarebbero 2 dispersi. Secondo i dati preliminari, la frana ha provocato il crollo di 64 edifici, lasciando 88 famiglie senza casa.

All’origine dello smottamento le precipitazioni persistenti registrate durante le ore precedenti: il sindaco Revilla ha riferito che a causa delle forti piogge si è verificata una “forte infiltrazione di acqua nelle fessure della frana prodotte a San Jorge Kantutani lo scorso fine settimana“.

Molti degli sfollati (circa 380 in tutto) non hanno avuto neppure il tempo di portare con sé oggetti personali e necessari: ora sono tutti ospitati in un campo allestito con tende attrezzate. E’ stato attivato un piano di assistenza sociale con la fornitura di tende, cibo, vestiti, cure mediche, cucine e varie forniture per soddisfare le esigenze delle persone colpite.