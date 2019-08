Piogge monsoniche in India: a luglio e agosto le precipitazioni più intense degli ultimi 5 anni

Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha reso noto che nei primi 18 giorni di agosto le piogge monsoniche hanno riversato sul Paese la maggiore quantità di acqua mai caduta nello stesso mese dal 2014.

Secondo le rilevazioni delle 3500 stazioni di controllo dell’IMD gli episodi di “piogge intense” (quelle in cui in 24 ore si registrano da 115 a 204 mm di pioggia) e “molto intense” (oltre 205mm in 24 ore) sono stati il doppio di quelli registrati nell’agosto dello scorso anno, ben 1204.

Il responsabile della divisione delle ricerche sul clima dell’IMD ha dichiarato che a luglio gli episodi “estremamente intensi” sono stati 914, i più numerosi degli ultimi 5 anni.