Maltempo, la goccia fredda scarica piogge intense in Tunisia: oltre 100mm e raffiche di 90km/h [FOTO e VIDEO]

La goccia fredda tra Tunisia e Sicilia sta scaricando piogge intense sulla nazione africana, dove le condizioni non miglioreranno molto presto. Piogge di forte intensità di oltre 100mm sono state registrate in numerosi governatorati nelle regioni del centro e del nord del Paese, con dei picchi di 140mm registrati ad al-Qayrawan, Susa e Monastir. I venti soffiano con raffiche di 90km/h.

Come mostrano le immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo e il video in fondo, alcune strade sono sommerse d’acqua e i fiumi sono ingrossati a livelli pericolosi. Diversi quartieri di Jendouba, Ghardimaou e Bou Salem in prossimità di un fiume sono sommersi dall’acqua a causa dell’innalzamento dei livelli d’acqua. Il Ministero dell’Interno ha annunciato che molteplici strade sono chiuse alla circolazione a causa delle forti piogge delle ultime 24 ore.

In alcune aree non c’è energia elettrica e a causa delle grandi quantità di pioggia cadute, alcune case sono state danneggiate. Unità di protezione civile e membri della Guardia Nazionale sono intervenuti per salvare una famiglia di quattro persone che era rimasta bloccata a causa dell’aumento del livello dell’acqua.

Si tratta di una situazione che rischia di peggiorare e infatti l’istituto Nazionale di Meteorologia della Tunisia ha innalzato l’allerta fino alla mattina di domani, sabato 23 marzo, soprattutto in 12 governatorati: Kasserine, al-Qayrawan, Siliana, Le Kef, Jendouba, Béja, Zaghouan, Susa, Nabeul, Bizerte, Grand Tunis e Monastir. Le quantità di pioggia previste possono andare da 40 a 60mm e localmente fino a 100mm, con grandinate e nevicate sulle elevazioni maggiori. Le massime saranno comprese tra +11 e +16°C al nord e al centro del Paese, intorno ai +9°C sulle elevazioni maggiori ad ovest e tra +16 e +21°C al sud.

Anche a Malta vige l’allerta maltempo, in particolare per forti temporali, piogge intense e la possibilità di tornado. Condizioni simili attese anche in Sicilia, per la quale Estofex ha emesso un’allerta meteo.