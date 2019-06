Una piscina trasparente in cima ad un grattacielo di 55 piani: lo spettacolare progetto con vista a 360° su Londra [FOTO]

La compagnia Compass Pools ha buone notizie per tutti coloro che amano l’altezza e il nuoto. La compagnia, infatti, ha recentemente annunciato il suo nuovo vertiginoso progetto: la prima piscina del mondo con vista a 360° su Londra che sorgerà su un grattacielo. L’Infinity London sarà il primo edificio del mondo ad includere questo innovativo progetto. La piscina sarà costruita sulla cima di un grattacielo di 55 piani e permetterà alle persone di stare a galla ad oltre 200 metri di altezza, con il panorama di Londra che si estenderà sotto i loro occhi.

Compass Pools afferma che la piscina sarà realizzata in acrilico fuso e non vetro. Questo materiale è stato selezionato dopo attente analisi e considerazioni. È emerso, infatti, che l’acrilico fuso trasmette la radiazione luminosa alla stessa lunghezza d’onda dell’acqua, il che permetterà alla piscina di sembrare assolutamente trasparente. Inoltre, anche il fondo della piscina sarà trasparente, quindi le persone all’interno dell’edificio saranno in grado di vedere i nuotatori sopra le loro teste.

Come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, l’ingresso della piscina è nascosto. E se allora viene spontaneo chiedersi come faranno ad accedervi le persone, Compass Pools spiega: “I nuotatori avranno accesso alla piscina attraverso una scala a chiocciola rotante basata sul portellone di un sottomarino, che salirà dal fondo della piscina quando qualcuno vorrà entrare o uscire”. Ma questa non è l’unica fantastica tecnologia di questa piscina. I progettisti hanno trovato un modo per assicurarsi che il vento non faccia ricadere l’acqua sulle strade sottostanti, includendo un anemometro per monitorare la velocità del vento. L’anemometro è collegato ad un sistema computerizzato di gestione dell’edificio che si occuperà anche della temperatura dell’acqua.

La compagnia si è accertata che la piscina, che conterrà 600.000 litri d’acqua, non fornisca solo una vista mozzafiato per i nuotatori, ma che sia splendida di per sé, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. “La piscina è anche dotata di uno spettro completo di luci che di notte daranno all’edificio l’aspetto di una scintillante torcia tempestata di gioielli”, dichiara Compass Pools. Il direttore tecnico Alex Kemsley promette che questa piscina unica supererà le aspettative di tutti: “Quando abbiamo progettato la piscina, volevamo una vista senza interruzioni, sia sopra che sotto l’acqua. Con una vista a 360° di Londra da 220 metri di altezza, sarà davvero qualcosa di diverso, ma sicuramente non è fatta per chi soffre di vertigini”.

Nonostante non sia ancora chiara l’esatta data di costruzione, se tutto andrà come previsto, la costruzione inizierà nel 2020. Anche l’esatta localizzazione deve essere ancora confermata. L’edificio al di sotto della piscina sarà un hotel 5 stelle da dove gli ospiti potranno guardare la piscina attraverso il suo fondo trasparente. L’acqua della piscina sarà riscaldata utilizzando l’energia residuale del sistema di climatizzazione dell’edificio.