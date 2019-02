Potenza: esplode bombola di gas, crolla palazzina [GALLERY]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, si è verificato ieri il crollo di una palazzina di due piani, per l’esplosione di una bombola di gas.

Sono rimaste seppellite sotto le macerie tre persone: una donna di 46 anni, il figlio di 15 e un 49enne che viveva al piano di sotto.

I Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Compagnia di Senise, sono prontamente intervenuti, scavando tra le macerie a mani nude e salvando madre e figlio.

Il terzo ferito è stato recuperato successivamente con l’aiuto dei Vigili del Fuoco.

Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita.