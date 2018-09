Prato Selva, la storica stazione sciistica dell’Appennino che rischia di scomparire [FOTO e VIDEO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Abbandonata al degrado, la storica stazione sciistica di Prato Selva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Provincia di Teramo, nel cuore dell’Abruzzo e dell’Appennino centrale, rischia di scomparire. Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, realizzate da Paolo De Luca, maestro di sci e accompagnatore di media montagna molto esperto della zona, le condizioni di abbandono degli impianti sono estremamente pericolose per la loro stessa sicurezza. Le sedie della Seggiovia “La Ginestra”, infatti, sono abbandonate accatastate alla partenza dello stesso impianto da diversi anni, mentre quelle della Seggiovia “Colle Abetone” sono ammorsate alla fune da diversi anni. Inoltre il battipista Prinoth è “parcheggiato” alla partenza della seggiovia “Colle Abetone”. Eppure in ogni stazione di sport invernali del mondo – a primavera – le sedie vengono smontate dalla fune della seggiovia e vengono ben custodite, in un locale chiuso, al riparo dagli eventi atmosferici per poi essere rimontare all’impianto stesso all’inizio della stagione invernale dopo la necessaria manutenzione ordinaria. Stesso discorso per il battipista: ogni gestore di impianti di risalita al mondo custodisce il costoso “gatto delle nevi” in un garage al riparo dagli eventi atmosferici.

L’auspicio è che le autorità competenti possano intervenire per non far morire questo gioiello dell’Appennino in vista dell’inverno e della nuova stagione sciistica.