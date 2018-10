Previsioni Meteo, conferme sul forte maltempo di LunedÃ¬ 22 e MartedÃ¬ 23 Ottobre al Sud: gli ultimi aggiornamenti

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti notturni dei modelli meteorologici confermano il forte maltempo in arrivo al Sud Italia all’inizio della prossima settimana, tra Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre: dopo le piogge torrenziali che nelle ultime settimane hanno colpito l’estremo meridione del nostro Paese, altri fenomeni estremi si abbatteranno in modo particolare su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. E’ grande la preoccupazione di nuovi pesanti eventi alluvionali, dopo le piogge torrenziali che nelle ultime tre settimane hanno già colpito il Sud: il parziale pluviometrico mensile supera i 600mm di pioggia in alcune aree della Calabria centrale e i 500mm in alcune località di Sardegna e Sicilia, rispettivamente nel cagliaritano e nel catanese.

Per quanto riguarda il prossimo peggioramento, è ancora prematuro indicare i dettagli sulle zone più colpite ma la Calabria sembra la Regione a più alto rischio di fenomeni estremi, soprattutto nei settori centro/settentrionali della Regione. Anche nella Sicilia tirrenica, nella Campania meridionale e nel versante occidentale della Basilicata ci attendiamo forti piogge.

Intanto, però, abbiamo un weekend dai connotati tipicamente estivi: soltanto nel pomeriggio/sera di Domenica il nuovo peggioramento inizierà ad interessare il Centro/Sud con le prime piogge tra Lazio e Abruzzo, ma intanto ci aspettano 36 ore di sole e caldo anomalo in tutto il Paese con condizioni atmosferiche adatte ad ogni tipo di attività all’aperto, comprese quelle balneari.