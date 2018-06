Previsioni Meteo, dopo il caldo weekend della Festa della Repubblica tornerà subito il maltempo con piogge e temporali

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L'aria calda proveniente dal Nord Africa in queste ore tenderà ad interessare buona parte d'Italia, ciò determinerà un aumento generale della temperatura. A favorire il rialzo termico sarà un'area di bassa pressione semi/stazionaria Sulla Penisola Iberica, che tenderà a favorire un richiamo di aria da Sud verso le nostre regioni. Tuttavia, le regioni occidentali italiane, in specie il Nord Italia, saranno coinvolte dalla bassa pressione iberica, che determinerà a tratti condizioni meteo spiccatamente variabili che daranno luogo a rovesci o temporali anche di forte intensità. Da Lunedì 4 Giugno l'instabilità temporalesca attraverserà il Nord dai settori occidentali verso quello orientali. I temporali si metteranno dunque in marcia dal Piemonte verso la Lombardia e dall'Appennino ligure emiliano verso l'Emilia Romagna e il Veneto, in estensione poi verso il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia. Qualche breve fenomeno pomeridiano non è da escludere anche tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro/settentrionale, ma in via di miglioramento serale. Il clima sarà invece maggiormente sul resto del Centro-Sud dove nelle zone interne si supereranno facilmente i +30°C con punte di +35°C in Sicilia. Nel corso della prossima settimana si prospettano nuovi guasti di stampo atlantico sull'Italia, responsabili di nuove piogge e temporali dapprima al Nord, ma in possibile estensione anche al Centro/Sud, con il rischio che tali fenomeni possano assumere caratteristiche estreme a causa della presenza di aria piuttosto calda accumulatasi nei bassi strati.