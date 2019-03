Previsioni Meteo, Marzo pazzo: weekend di caldo senza precedenti al Nord, sulle Alpi sembra già estate ma per San Giuseppe tornano freddo e neve

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Weekend di caldo rovente al Nord Italia: continua la grande anomalia climatica di quest’inizio di Primavera 2019, tanto che nel primo pomeriggio di Sabato le temperature hanno raggiunto addirittura +25°C ad Aosta, +24°C a Milano, Torino, Brescia, Cremona e Piacenza, +23°C a Bologna, Parma, Bergamo, Lodi, Sondrio, Ferrara, Rimini e Casale Monferrato, valori assolutamente eccezionali per questo periodo dell’anno. Addirittura in alcune località del Piemonte la colonnina di mercurio ha sfiorato i +27°C e anche domani, Domenica 17 Marzo, il clima rimarrà mite e soleggiato su gran parte d’Italia, seppur con un primo calo termico al Nord dove nel pomeriggio e in serata arriverà anche qualche pioggia. La prossima settimana, tra San Giuseppe e l’Equinozio di Primavera, farà decisamente più freddo per il colpo di coda dell’Inverno che riporterà freddo e neve a bassa quota sulle Regioni settentrionali (stavolta al Sud il clima rimarrà più mite e stabile). Attenzione, quindi, a dare per definitivo l’arrivo del caldo: Marzo è pazzerello e continuerà a fare le bizze.

