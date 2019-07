Previsioni Meteo Agosto, l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa ondata di caldo Africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE]

Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno già negli ultimi due giorni di Luglio dopo la sfuriata di freddo e maltempo di queste ore, ma la nuova ondata di caldo africano inizierà proprio Giovedì 1 Agosto. Il picco massimo del caldo sarà Venerdì 2 e Sabato 3, quando le temperature potranno anche superare i +40°C in alcune località di Sardegna e Sicilia, e toccare picchi di +38/+39°C anche in Puglia, Calabria e Basilicata.

Contemporaneamente, il mese di Agosto inizierà invece con un periodo fresco e perturbato al Nord, in modo particolare sulle Alpi e al Nord/Est dove avremo forti temporali, grandinate e temperature decisamente fresche. La zona più colpita sarà quella dolomitica, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche sulle montagne della Lombardia avremo forti temporali nei primi giorni dell’ultimo mese estivo.

