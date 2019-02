Previsioni Meteo, il poderoso “Anticiclone di San Valentino” porta la Primavera in Europa e al Centro/Nord Italia. Freddo per tutta la settimana invece al Sud [MAPPE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole anche oggi su gran parte d’Italia e in modo particolare su tutto il Centro/Nord, con il foehn alpino che mantiene le temperature su valori eccezionalmente miti per il secondo giorno consecutivo. Addirittura a Milano la temperatura minima è stata di +8°C e adesso ci sono +14°C, come se fossimo a inizio Aprile. Caldo anomalo anche a Bologna, dove la temperatura minima è stata di +8°C e adesso abbiamo +13°C, mentre in provincia di Vicenza, in Veneto, la colonnina di mercurio ha raggiunto picchi di +16°C. Ma fa caldo in tutto il Nord, dai +12°C di Trento ai +11°C di Torino fino ai +16°C di Genova e La Spezia in Liguria. E’ un Febbraio caldissimo, che rischia di concludersi con anomalie termiche da record nelle Regioni settentrionali del nostro Paese.

Al Sud fa decisamente più freddo, nonostante splenda il sole: abbiamo +7°C a Vibo Valentia, +9°C a Lecce e Cosenza, +10°C a Bari, Foggia, Termoli e Vieste, +11°C a Taranto, Reggio Calabria e Crotone. Nelle prossime ore e soprattutto domani, Mercoledì 13 Febbraio, farà ancora più freddo soprattutto nelle ore serali e notturne, con la complicità di forti venti settentrionali che soffieranno intensi, con raffiche di oltre 80km/h, tra Puglia, Calabria e Sicilia. Il cielo sarà poco nuvoloso, senza precipitazioni significative, quindi nelle ore diurne il soleggiamento manterrà comunque le temperature su valori non troppo bassi. Di notte, invece, la sensazione di freddo sarà particolarmente accentuata. Al Sud, comunque, continuerà a fare freddo per tutta la settimana, pur senza eccessi. Al Centro/Nord, invece, “esploderà” la Primavera anticipata grazie al poderoso Anticiclone di San Valentino che su MeteoWeb avevamo già annunciato con grande anticipo la scorsa settimana, mentre i soliti venditori di fumo parlavano ancora di Burian, gelo e neve sull’Italia. Nel weekend sarà Primavera su gran parte del Paese, con temperature di oltre +20°C su tutto il Nord, anche sulle Alpi, e nelle principali città del Centro (Roma, Firenze, Perugia) oltre che in Sardegna. Farà molto caldo anche in tutta l’Europa centrale e occidentale, come se fossimo già ad Aprile. Soltanto al Sud, e in modo particolare nelle zone joniche, continuerà a fare freddo come possiamo osservare nelle mappe del modello europeo ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

