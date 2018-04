Previsioni Meteo, ancora sole e caldo anomalo nella settimana del 25 Aprile ma altri temporali sono in agguato

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – S’è concluso con i +32°C di Mantova il weekend di caldo record al Nord Italia: da 4 giorni consecutivi in pianura Padana si superano i +30°C come se fossimo in piena estate, e continuerà così per tutta la settimana del 25 Aprile. Il caldo aumenterà anche al Sud giorno dopo giorno, sarà un finale del mese rovente in tutt’Italia ma attenzione all’instabilità: i temporali pomeridiani che tra sabato e domenica hanno colpito il Sud, nei prossimi giorni insisteranno in molte aree del Paese e soprattutto nella seconda metà della settimana, tra Giovedì 26 e Sabato 28 Aprile colpiranno in modo particolarmente intenso molte aree dell’Italia da Nord a Sud. A provocare quest’instabilità sarà il transito di un’altra area perturbata simile a quella del weekend, stavolta più occidentale e settentrionale, quindi con un maggior coinvolgimento del territorio italiano rispetto ai fenomeni dei due giorni scorsi che sono stati limitati quasi esclusivamente a Calabria e Sicilia. Quest’instabilità, comunque, non farà diminuire le temperature (eccezion fatta, ovviamente, per le zone colpite dai temporali dove, durante i fenomeni precipitativi, la colonnina di mercurio crollerà rapidamente verso il basso). Per il resto continuerà a fare molto caldo con temperature analoghe a quelle che sarebbero normali per metà/fine Giugno. Il mese di Aprile si concluderà con altri record e per l’Italia potrebbe diventare il più caldo di sempre.