Previsioni Meteo, sarà un Aprile sempre più caldo: clamorosa ondata di calore in Europa, coinvolta anche l’Italia ma attenzione ai temporali

Previsioni Meteo – Cambia la situazione meteorologica nell’area Euro-Mediterranea dopo il 15 Aprile, proprio a metà mese. Dopo lo scirocco che ha condizionato il tempo nelle prime due settimane del mese portando tanta sabbia del Sahara e caldo anomalo sull’Italia, adesso avremo un periodo sempre mite ma più instabile con forti piogge e temporali in modo particolare nella prima parte della settimana entrante con spifferi un po’ più freschi e soprattutto forieri di violenti temporali su gran parte d’Italia, e in modo particolare al Centro/Sud tra Martedì 17 e Mercoledì 18 Aprile. Intanto un’altra intensa ondata di calore risalirà l’Europa da sud/ovest verso nord/est, portando temperature eccezionali su tutto il continente. Tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 avremo punte vicine ai +30°C tra Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria e Ungheria, come se fossimo già in piena estate.

Sull’Italia sarà una settimana senza venti particolarmente intensi, quindi rimarrà nell’atmosfera la sabbia del Sahara arrivata nei giorni scorsi. Le temperature aumenteranno sensibilmente al Nord e sulle Alpi, dove arriveremo a metà settimana molto vicini ai +30°C. Nel weekend, poi, farà più caldo anche al Centro/Sud e tornerà a splendere il sole in tutto il Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: