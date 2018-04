Previsioni Meteo, la tendenza per la prima metà di Aprile: caldo e piogge sull’Italia [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Dopo Pasqua e Pasquetta all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia e delle temperature miti, tipicamente primaverili, la prima metà del mese di Aprile si prospetta tendenzialmente calda e piovosa per l’Italia, in modo particolare calda al Sud e piovosa al Nord. Eloquenti le mappe dell’ultimo aggiornamento del modello britannico ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Il primo peggioramento è ormai imminente: inizierà nel pomeriggio di Martedì 3 Aprile e provocherà forti piogge e temporali soprattutto al Nord/Ovest, estendendosi poi al Centro nella tra Mercoledì 4 e Giovedì 5 Aprile, ed esaurendosi rapidamente senza arrivare al Sud per poi garantire da Venerdì un lungo weekend di bel tempo in tutt’Italia. Altro analogo peggioramento si prospetta per la prossima settimana, su cui torneremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.