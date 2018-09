Previsioni Meteo Autunno 2018: grandi sbalzi tra un settembre di caldo estivo e un novembre di freddo invernale, Italia sempre nella morsa del maltempo [MAPPE e DETTAGLI]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’estate meteorologica si è conclusa e l’autunno meteorologico che inizia oggi si annuncia diviso sull’Europa, principalmente tra un periodo di caldo tardivo, probabilmente durante il mese di settembre, e un periodo di freddo anticipato nel mese di novembre, secondo la tendenza stagionale di Météo-Contact, sito meteorologico francese. Il mese di ottobre, quindi, dovrebbe essere un mese di transizione tra le due diverse condizioni.

Il mese di settembre dovrebbe conservare delle caratteristiche estive. Delle alte pressioni dovrebbero installarsi dall’Europa centrale all’Europa settentrionale mentre le alte pressioni atlantiche dovrebbero continuare a proteggere l’area dalle depressioni. Previste, quindi, temperature superiori alla media, anche se non si possono escludere dei periodi più freschi. Delle gocce fredde potrebbero circolare nel Mediterraneo, come stiamo osservando proprio in questi giorni con il maltempo sul Nord Italia. Si tratta di un flusso da sud a sud-est che dovrebbe regolare il mese di settembre, provocando un aumento delle temperature. Le precipitazioni potrebbero verificarsi sotto forma di tempeste, soprattutto nelle parti meridionali e occidentali del Continente.

Il mese di ottobre, invece, dovrebbe essere un mese di transizione dal settembre estivo ad un novembre piuttosto invernale. L’inizio del mese dovrebbe portare condizioni miti con un anticiclone posizionato sull’Europa centrale poi, nella seconda metà del mese, l’anomalia delle alte pressioni dovrebbe spostarsi in direzione delle Isole Britanniche, dell’Islanda e della Scandinavia, permettendo all’aria più fredda di raggiungere le parti centrali del continente. Le aree che costeggiano il Mediterraneo potrebbero essere esposte a condizioni di instabilità.

Secondo le prime tendenze di Météo-Contact, il mese di novembre e quindi la fine dell’autunno potrebbero svolgersi sotto condizioni invernali, al riparo dagli anticicloni posizionati sulla Scandinavia. Le condizioni potrebbero essere abbastanza caotiche nell’area del Mediterraneo con delle depressioni che si installeranno frequentemente sulla zona. Il mese di novembre potrebbe rispecchiare la media di stagione per quel che riguarda le temperature. A livello di precipitazioni, invece, si assisterà ad un peggioramento Nord/Sud con condizioni più calme e asciutte al Nord e più perturbate al Sud.

Météo-Contact si spinge ad analizzare anche le prime tendenze per il trimestre dicembre-gennaio-febbraio, che vengono definite incerte. Si prevedono temperature inferiori alla media con un freddo pungente. Le precipitazioni dovrebbero essere inferiori alla media, con l’eccezione dell’area del Mediterraneo.