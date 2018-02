Previsioni Meteo, verso il BURIAN di fine mese: il Nord rischia una nevicata eccezionale con accumuli impressionanti in pianura Padana!

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici per il Burian che arriva verso l’Italia centro/settentrionale nei prossimi giorni sono davvero impressionanti. Al Nord, infatti, negli ultimi giorni del mese di Febbraio si potrebbero verificare eccezionali nevicate, con accumuli straordinari fin in pianura, soprattutto al Nord/Ovest. Eloquenti le ultime mappe notturne del modello britannico ECMWF, che confermano la tendenza ampiamente descritta su MeteoWeb negli ultimi giorni. Il Burian, infatti, non arriverà al Sud Italia, potrebbe appena lambire il Centro. I nucleo gelidi più freddi, comunque, rimarranno a Nord delle Alpi, con l’Europa centrale che piomberà nel freezer con temperature fino a -20°C in pianura. Continuiamo a monitorare gli aggiornamenti dai modelli per carpire conferme o eventuali novità rispetto all’attuale tendenza per i prossimi 8-9 giorni. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: