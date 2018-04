Previsioni Meteo, la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia: oltre +30°C al Centro/Nord nel weekend, è già estate

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia in questi giorni è interessata da un’anomala ”bolla calda” sub-tropicale che da Ovest interessa la nostra Penisola, facendo impennare la colonnina di mercurio sui valori pienamente estivi specie al Centro/Nord dove i valori termici saranno in crescita costante fino a raggiungere e superare i +30°C in molte località specie nel corso del weekend. La zona più bollente sarà la Pianura Padana, difficile dire dove si toccheranno i picchi di calore più elevati, ma si tratterà di un caldo notevole per il periodo, proprio come se fossimo a Maggio/Giugno. Nelle regioni centrali e meridionali adriatiche farà un po’ meno caldo rispetto al Nord, ma con valori tutto sommati sopra la media di oltre 6/8°C, diversa sarà la situazione sul versante Tirrenico centro/meridionale dove il caldo si farà sentire anche in maniera notevole, con punte fino a +28°C, nonostante sia presente ancora una residua instabilità temporalesca all’estremo Sud. Le temperature nelle ore serali e notturne si manterranno elevate con picchi che non scenderanno al di sotto dei 15/17°C specie nei grandi centri urbani. Insomma si prospetta un weekend precocemente estivo in tutto il Paese.