Previsioni Meteo, ultime ore di maltempo al Sud mentre arriva una bolla di caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole su tutto il Centro/Nord Italia e le temperature sono già oggi in sensibile aumento. Fa decisamente caldo in Liguria dov’è una splendida giornata dal clima primaverile: le temperature hanno già raggiunto +24°C a La Spezia e Loano, +23°C a Laigueglia e Lavagna, +22°C a Corniglia, Rapallo, Bogliasco, Varazze, Arenzano e Albenga, e aumenteranno ancora nel pomeriggio. Clima molto mite anche tra Lazio e Toscana, con gli attuali +21°C di Roma e Pisa, e al Nord/Est dove spiccano i +19°C di Trieste. Attenzione al pomeriggio di oggi, quando nel cuore del Lazio, su Roma, la temperatura salirà ulteriormente fino a +25°C. Ultime ore di maltempo, invece, al Sud e in modo particolare nella Calabria jonica (a Corigliano Calabro, nel cosentino, sono caduti 120mm di pioggia dalla mezzanotte) e nella Sicilia tirrenica (a Bagheria, nel palermitano, sono caduti 60mm di pioggia). Al Sud le temperature sono ancora più fresche, ma comunque in aumento rispetto a ieri (Pescara è a +17°C dopo che ieri è rimasta tutto il giorno sotto gli +11°C; Lecce e Brindisi sono a +21°C), e aumenteranno ulteriormente nel pomeriggio/sera.

La situazione meteo cambierà ulteriormente domani, Mercoledì 24 Ottobre: dopo le ultime precipitazioni residue al Sud (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), tornerà a splendere il sole in tutto il Paese e le temperature aumenteranno sensibilmente soprattutto al Nord dove soffieranno forti venti di foehn. Già da stasera si alzeranno i venti settentrionali discendenti dall’arco alpino rispetto a un fronte che provocherà piogge abbondanti per “stau” tra Svizzera e Austria, sul versante settentrionale delle Alpi, determinando un brusco aumento delle temperature: avremo valori notturni vicini ai +20°C in Lombardia, Emilia e Veneto. Domani in tutto il Nord le temperature massime supereranno abbondantemente i +25°C: sarà come tornare in estate, con aria tersa, limpida, molto luminosa, cielo completamente sereno e picchi prossimi, se non superiori, ai +30°C.

Una situazione eccezionale e anomala per fine Ottobre: inizierà così una lunga fase di caldo che proseguirà fino al weekend in tutto il Centro/Sud. Al Nord, invece, già da Venerdì 26 Ottobre arriveranno le piogge di un nuovo peggioramento che nel fine settimana provocherà abbondanti precipitazioni su tutto il settentrione e anche sulle Regioni centrali tirreniche. Ma di questo parleremo a breve in nuovi aggiornamenti di MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: