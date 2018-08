Previsioni Meteo, inizio Settembre molto caldo per il Nord Europa: possibili 25°C in Svezia e Finlandia [MAPPE]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsto un periodo di gran caldo per l’Europa settentrionale dopo questo weekend. Come già preannunciato, il continente europeo subirà un significativo cambio del modello meteorologico in questo fine settimana. Sta per svilupparsi, infatti, un cosiddetto blocco di Rex: un sistema di alta pressione persistente sul Nord Europa con una depressione a sud, nel Mediterraneo. Una forte avvezione calda avverrà lungo il lato orientale della depressione sul Nord Atlantico fino alla Scandinavia. Questo porterà tempo stabile e caldo sui Paesi dell’Europa settentrionale e nord-orientale e pomeriggi molto più caldi rispetto alla media.

Il caldo dovrebbe continuare per diversi giorni. Nella gallery a corredo dell’articolo, potrete trovare le mappe con le anomalie termiche per i pomeriggi di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 settembre. Per quanto riguarda le massime pomeridiane, invece, lunedì 3 settembre la Finlandia centro-meridionale e la Svezia potrebbero raggiungere 24-25°C, ossia 8-10°C in più rispetto alla media di questo periodo dell’anno.

Seguite MeteoWeb per ulteriori aggiornamenti sul modello in evoluzione sul Vecchio Continente.