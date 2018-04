Previsioni Meteo, bolla di caldo record in Europa: temperature senza precedenti nella storia [DATI e MAPPE]

1 /27 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Caldo record in Europa in queste ore: una bolla di caldo anomalo sta determinando temperature elevatissime su gran parte del Continente, senza precedenti storici, per un mese di Aprile dal sapore estivo in molti Paesi. Nel pomeriggio di ieri, Giovedì 19 Aprile, abbiamo raggiunto valori eccezionalmente alti, in molti casi da record, tra Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito e Balcani: +29,2°C a Schaffen e Troyes, +29,1°C a Eindhoven, +28,6°C a Podgorica, +28,5°C a Londra, +28,4°C a Tirana, +28,3°C a Parigi, +27,5°C a Rotterdam, +27,1°C a Mostar, +26,1°C a Waddington, +25,9°C a Nottingham. Anche in Italia le temperature sono state molto elevate nelle zone interne del Centro/Nord, con i primi +30°C della stagione toccati ieri a Mantova nel cuore della pianura Padana.

Tra oggi e il weekend farà decisamente più caldo, soprattutto tra l’area alpina, la Svizzera, l’Austria, la Germania, l’Italia e i Balcani. Le temperature aumenteranno sensibilmente già dal pomeriggio di oggi e poi ancora di più domani, Sabato 21 Aprile. Il caldo diventerà tipicamente estivo in tutt’Italia la prossima settimana, tra Lunedì 23 e Venerdì 27 Aprile, con temperature tipiche di fine Giugno. Il mese di Aprile si concluderà con impressionanti anomalie di caldo, come se fossimo già in estate. Ma attenzione: nell’Europa centro/settentrionale la prossima settimana tornerà il freddo con violentissimi temporali e numerosi tornado per i contrasti termici. Lì dove oggi la colonnina di mercurio sfiora i +30°C, tra sette giorni esatti si farà fatica a superare i +7°C in pieno giorno. E non sarà uno shock termico indolore: avremo tanti fenomeni estremi e violente grandinate. Una situazione estrema che, comunque, non interesserà l’Italia dove continuerà a splendere il sole con temperature elevate almeno fino alla fine del mese.