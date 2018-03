Previsioni Meteo, impressionante vampata di caldo Africano al Sud: tanta sabbia del Sahara, “caccia” ai primi +30°C del 2018 [LIVE]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Mentre si continua a blaterare di “Burian Bis” (che non c’è e non ci sarà, arriverà invece l’atteso colpo di coda dell’Inverno ma soltanto a metà della prossima settimana, da Martedì 20 Marzo in poi, senza gelo ne’ neve in pianura), l’Italia sta vivendo in queste ore un’incredibile vampata di caldo africano (vedi mappe nella gallery). Tra stasera e domani mattina avremo addirittura un’isoterma di +20°C ad 850hPa raggiungere la Sicilia sud/orientale e lambendo la Calabria meridionale. Una situazione tipicamente estiva che farà impennare le temperature in modo incredibile. Secondo gli ultimi aggiornamenti tra Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica (da Cefalù a Capo d’Orlando, da Barcellona Pozzo di Gotto a Scilla, da Palmi a Vibo Valentia, da Tropea a Lamezia Terme fino ad Amantea, Paola e persino Maratea!) avremo temperature di +24/+25°C in piena notte, tra stasera e domani mattina, come solitamente accade soltanto nei più caldi giorni dell’estate!

Oggi pomeriggio, intanto, ci attendiamo i primi +30°C del 2018: sono già stati sfiorati Domenica scorsa con +28°C in Sicilia e +26°C in Calabria, e oggi pomeriggio potrebbero essere raggiunti soprattutto nella Sicilia centro/orientale che già stamattina è infuocata. Alle ore 11:15, infatti, avevamo già +25°C a Siracusa, +24°C a Catania, Noto, Parternò e Mineo, +23°C a Lentini, Trecastagni, Mascalucia, Donnalucata, Sambuca di Sicilia e Ramacca, +22°C a Caltagirone, Sciacca, Agrigento, Augusta, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Scicli, Ispica, Pachino, Acate, Comiso, Gela e Francofonte.

Fa caldissimo anche in Calabria con +24°C a Luzzi, +23°C a Cosenza, Castrovillari, Cerzeto, Platì, Dipignano e Torano Castello, +22°C a Catanzaro, Sant’Alessio in Aspromonte e Bisignano, +21°C a Tropea, Cittanova, Feroleto della Chiesa e Sellia, +20°C a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Serra San Bruno, Paola, Altilia, Belsito, Mileto, Tarsia, San Sosti, Chiaravalle Centrale e Cropalati.

Tanta sabbia del Sahara rende l’atmosfera davvero desertica, con il sole velato dalla polvere del deserto.

Le temperature sono decisamente elevate anche nelle Regioni centro/meridionali, dove abbiamo sempre dai dati delle 11:15 ben +20°C a Termoli, Cerignola, Barletta e Tursi, +19°C a Bari, Pescara, Foggia, Vieste, Monopoli, Molfetta, Palo del Colle, Nova Siri Marina e Senise, +18°C a Guidonia, Castellammare di Stabia, Pompei, Positano, Vasto, Pisticci e Marconia, +17°C a Taranto, Matera, Latina, Sorrento, Senigallia, Porto Sant’Elpidio, Venosa, Pomarico, Castelluccio Inferiore e Chiaromonte, +16°C a Roma, Napoli, Lecce, Ancona, Avellino, Benevento, Marcianise, Caserta, Brindisi, Miglionico, Jesi e Pineto, +15°C a Salerno, Potenza e Frosinone. Temperature tutte in aumento nel pomeriggio/Sera.

Fa caldo anche al Nord con +14°C a Genova, +13°C a Milano, Bologna, Verona, Trieste e Ferrara, +12°C a Torino, Padova, Mantova e Vicenza. Anche qui nel pomeriggio farà ancora più caldo. E’ già primavera, anzi, quasi Estate al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: