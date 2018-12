Previsioni Meteo, anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa: ancora +20°C al Nord Italia, super caldo anche a Londra e Parigi

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Trascorso il Natale, arriva Santo Stefano e al Sud Italia farà un po’ di freddo per qualche ora ma senza maltempo: splenderà il sole su tutte le Regioni e questo fresco e veloce spiffero balcanico si avvertirà appena nelle ore serali e notturne. Molto più significativa, invece, l’anomalia che si prospetta per gli ultimi giorni dell’anno e per Capodanno 2019: tornerà infatti l’Anticiclone delle Azzorre che provocherà un’altra ondata di caldo simile a quella pre-natalizia. Proprio tra Lunedì 31 Dicembre 2018 e Martedì 1 Gennaio 2019, l’Europa vivrà una grande ondata di caldo che farà impennare le temperature verso valori eccezionalmente alti persino nel Regno Unito. Lunedì 31 Dicembre, infatti, Londra e Parigi potrebbero addirittura superare i +15°C, con temperature vicinissime ai +20°C in alcune località dell’Inghilterra. Sono valori impressionanti per località che in questo periodo dell’anno non dovrebbero superare i +7/+8°C di temperatura massima.

Farà decisamente caldo anche sull’Italia, in tutto il Paese: splenderà il sole indisturbato da Nord a Sud, sia nell’ultimo weekend dell’anno (Sabato 29 e Domenica 30 Dicembre), che poi il giorno di Vigilia e infine a Capodanno.

Un’altra festività all’insegna dell’Anticiclone con clima mite e soleggiato su tutte le Regioni: le temperature supereranno diffusamente i +20°C come già accaduto alla Vigilia di Natale.