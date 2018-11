Previsioni Meteo, FOCUS sul “Ciclone di Neve” in arrivo tra 19 e 22 Novembre: una tempesta invernale scatenata dall’Anticiclone Scandinavo [MAPPE]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Il fronte freddo che oggi sta interessando l’Italia scatenando forti venti di bora e grecale e facendo abbassare le temperature segna un netto cambio di circolazione che segnerà in modo pesante non solo i prossimi giorni e il weekend, ma anche la prossima settimana. Tra Sabato e Domenica, infatti, avremo forti temporali nelle zone joniche del Sud e il primo freddo della stagione sulle Regioni adriatiche al Nord, ma quello che succederà tra Lunedì 19 e Giovedì 22 Novembre sarà molto più significativo perchè un vero e proprio “Ciclone di Neve” investirà il cuore dell’Europa e il nord dell’Italia provocando veri e propri blizzard, con tempeste di neve fin in pianura (anche nelle Regioni settentrionali del nostro Paese, oltre che in Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Germania).

Quest’ondata di freddo eccezionalmente intensa per il periodo, sarà innescata da un poderoso Anticiclone Scandinavo che tra Domenica 18 e Lunedì 19 raggiungerà massimi di alta pressione vicinissimi ai 1050hPa. Dalle isole Britanniche risalirà una lingua di caldo anomalo verso la Norvegia e le Isole Svalbard dove le temperature sfioreranno i +20°C battendo ogni record per questo periodo dell’anno.

Lungo il bordo sud/orientale di questo enorme Anticiclone, scorreranno masse d’aria molto fredde provenienti dal Circolo Polare Artico tramite le steppe della Russia europea. L’aria gelida arriverà sull’Europa orientale, sui Balcani e sul Nord Italia già nel pomeriggio/sera di Lunedì 19, mentre un ciclone proveniente dall’oceano Atlantico raggiungerà la penisola Iberica muovendosi verso il Mediterraneo. Proprio questa tempesta, dirigendosi sull’Italia nella giornata di Martedì 20 Novembre, scatenerà il “Ciclone di Neve” nel cuore d’Europa con bufere fin nelle pianure del cuore del continente, a cavallo delle Alpi (fino in pianura Padana), mentre al Centro/Sud avremo forte maltempo con piogge, temporali e nevicate sui rilievi Appenninici.

