Previsioni Meteo, prima settimana di Dicembre con un anomalo anticiclone ma nel prossimo weekend cambierà tutto [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il mese di Dicembre è iniziato con un fine settimana di maltempo al Sud Italia, soprattutto nelle zone Joniche. Stamattina veri e propri nubifragi hanno colpito la Calabria orientale, con un picco di 128mm a Soverato dove il fango ha invaso la SS106 Reggio Calabria-Taranto provocando la chiusura dell’importante arteria viaria in entrambi i sensi di marcia. Danni e disagi anche nel Salento, duramente martoriato dai tornado nelle scorse settimane: stamattina per fortuna non è successo nulla di così drammatico, ma comunque con ulteriori disagi per le piogge e il forte vento.

La situazione si normalizzerà nelle prossime ore. Nel pomeriggio di oggi, Domenica 2 Dicembre, avremo qualche altra pioggia sulla Calabria Jonica, tra Crotone, Catanzaro e il reggino, e deboli piogge nella Sicilia tirrenica (nel messinese) e nella Toscana centro/Settentrionale (specie costiera). Altrove splenderà il sole con temperature in aumento fino a +20°C nelle Regioni meridionali.

Domani, Lunedì 3 Dicembre, arriverà l’Anticiclone delle Azzorre che determinerà il passaggio di un flusso molto caldo e umido sull’Italia da sud/ovest. Le temperature aumenteranno sensibilmente, soprattutto sulle isole maggiori, ma sul Tirreno si formeranno nubi basse e foschie che determineranno nuove precipitazioni in Toscana (specie tra Pisa e Firenze), nel Lazio (debole pioggia su Roma), in Campania e nalla Calabria tirrenica.

Durante la settimana avremo schiarite via via sempre più ampie in tutt’Italia con temperature in sensibile aumento. Sarà una settimana di caldo anomalo proprio a causa dell’Anticiclone delle Azzorre che al suolo, specie al Nord e nelle Regioni tirreniche, potrà determinare locali fenomeni di nebbie, foschie e inversioni termiche, ma farà impennare le temperature su valori elevati soprattutto sulle isole maggiori e sui rilievi, dove la (poca) neve caduta nei giorni scorsi si scioglierà rapidamente anche ad alta quota.

La situazione cambierà drasticamente nel prossimo weekend, tra Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre, con il ritorno di freddo e maltempo. Ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

