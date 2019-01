Previsioni Meteo, arriva un’altra perturbazione Atlantica: sarà una Domenica di maltempo al Centro/Nord e libeccio al Sud [MAPPE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Il Ciclone Polare che negli ultimi giorni ha provocato forte maltempo, freddo e abbondanti nevicate in molte Regioni dell’Italia, si sta allontanando verso Grecia e Turchia dissipando l’aria fredda e provocando forti temporali accompagnati da un richiamo caldo molto intenso proveniente dal Nord Africa. Così stamattina piove ad Atene con +13°C mentre sulle coste egee della Turchia abbiamo +16°C nonostante il maltempo. L’aria fredda di origine polare marittima si è dissolta dopo aver raggiunto l’Italia nei giorni scorsi, anche se per il Sud è proprio oggi il giorno più freddo mentre il maltempo va scemando. Come possiamo osservare nelle mappe del preciso modello Moloch elaborate dall’ISAC-CNR, nella gallery a corredo dell’articolo, nel pomeriggio avremo le ultime piogge da “stau” nei rilievi tirrenici della Sicilia, tra Palermo e Messina, e nella Calabria meridionale, in Aspromonte e sulle Serre, con nevicate oltre i 600 metri di quota. E’ l’ultima coda del “Ciclone Polare” ormai quasi completamente alle spalle.

Domani, Domenica 27 Gennaio, una nuova perturbazione Atlantica, stavolta meno intensa, raggiungerà l’Italia da Nord/Ovest: in pieno inverno, nel periodo “clou” della stagione, s’è spalancata la porta oceanica e un attivissimo flusso zonale continuerà a pompare tempeste di origine Atlantica sul nostro Paese, impedendo al freddo continentale di muoversi da Nord/Est verso il Mediterraneo. Ecco perchè ci aspetta un lungo periodo di forte maltempo sull’Italia, con continui sbalzi termici tra richiami caldi di scirocco e libeccio e sfuriate fredde oceaniche, senza picchi di gelo o freddo particolarmente intenso.

La perturbazione di Domenica 27 Gennaio riporterà il maltempo al Centro/Nord, soprattutto nel pomeriggio/sera della giornata con forti piogge e temporali tra Liguria (Riviera di Levante), alta Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Particolarmente intense le piogge che colpiranno Umbria e Lazio, nel settore tirrenico del Centro Italia. Temporali anche in Sardegna, e forti piogge al Nord/Est, soprattutto al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Le città più piovose saranno Roma, Perugia, Trieste e Massa.

Al Sud, invece, sarà una giornata di tregua con il Libeccio che farà considerevolmente aumentare le temperature su tutte le Regioni: la colonnina di mercurio supererà agevolmente i +15°C non solo in Sardegna, Sicilia e Calabria, ma anche nella fascia Adriatica tra Abruzzo, Molise e Puglia per il “garbino”, il vento di caduta dall’Appennino. Una tregua che, tuttavia, durerà poco: già dopodomani, Lunedì 28, tornerà il maltempo con temperature nuovamente in sensibile calo su valori tipicamente invernali (seppur senza eccessi di freddo e con nevicate soltanto sui rilievi oltre i 700–900 metri di altitudine).

