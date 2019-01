Previsioni Meteo per il weekend dell’Epifania: la Befana riporta il bel tempo ma resta freddo al Sud. Dal 7 Gennaio l’inverno si “normalizza” [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Ultime ore di maltempo al Sud, dove la neve sta cadendo copiosa fin sulle coste in alcuni casi con accumuli abbondanti soprattutto in Puglia mentre l’Appennino è sommerso da una coltre nevosa eccezionale (oltre un metro in collina tra Abruzzo e Molise) e le temperature sono piombate su valori glaciali (-15°C in Sila). Le nevicate proseguiranno fino a domani, Sabato 5 Gennaio, andando a scemare nel corso della giornata: nel weekend dell’Epifania avremo un diffuso miglioramento delle condizioni meteorologiche, tanto che Domenica 6 Gennaio, nel giorno della Befana, tornerà a splendere il sole un po’ ovunque, seppur con qualche nube residua nelle Regioni meridionali. Le temperature aumenteranno sensibilmente in tutto il Paese, ma rimarrà freddo al Sud e soprattutto in Puglia, Molise e Basilicata, le Regioni che rimarranno più esposte a gli spifferi freddi che continueranno ad insinuarsi dai Balcani verso l’Italia meridionale fino ai primi giorni della prossima settimana.

La prossima settimana, appunto, a partire da Lunedì 7 Gennaio in poi, la situazione meteorologica si “normalizzerà”, rispetto alle anomalie di questi ultimi giorni: al Sud avremo ancora maltempo, ma con temperature più elevate e in linea con la norma del periodo. Continuerà a nevicare, ma soltanto sui rilievi, in alcuni casi anche a quote collinari, ma senza il gelo di queste ore. Anche al Centro/Nord tornerà il maltempo dopo un lungo periodo secco al punto che, pur con vari sbalzi termici, su Alpi e Prealpi si susseguono incendi come se fossimo in piena estate.

