Previsioni Meteo, attenzione all’estremo Sud: dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord

Previsioni Meteo – Torna il maltempo all’estremo Sud subito dopo l’Equinozio di Primavera: la Sicilia verrà coinvolta in una circolazione depressionaria che nei prossimi giorni scaricherà grandi piogge nel Maghreb, tra Algeria e Tunisia. In modo particolare nella giornata di Venerdì 22 Marzo potremmo avere forti temporali su gran parte della Sicilia, con grandinate e nubifragi ma senza freddo. Le temperature rimarranno elevate rispetto alle medie del periodo, e solo sull’Etna potrà tornare un po’ di neve ma solo ad alta quota, oltre i 1.600 metri di altitudine.

Il maltempo si limiterà all’estremo Sud e alla Sicilia: già in Calabria ci sarà il sole e in modo particolare su tutto il Centro/Nord avremo un altro lungo periodo mite e soleggiato grazie a un poderoso Anticiclone che nell’area alpina toccherà i 1030hPa. Le temperature si manterranno eccezionalmente elevate, con massime stabilmente oltre i +20°C su tutto il Nord e nelle zone interne del Centro. La crisi idrica nelle Regioni centro/settentrionali si aggraverà ulteriormente: non si intravedono piogge all’orizzonte almeno per altri dieci giorni.

