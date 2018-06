Previsioni Meteo, l’Estate prende una brutta piega: tendenza shock verso il Solstizio, forte maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia!

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Estate 2018 rischia di prendere una brutta piega per l’Italia, in linea con la tendenza stagionale già ampiamente delineata dai precedenti bollettini meteorologici. Gli ultimi aggiornamenti a medio e lungo termine, fino a metà Giugno e al Solstizio d’Estate, sono clamorosi: tutti i modelli (nella gallery le mappe del Centro Europeo ECMWF) delineano un brusco peggioramento a metà mese, subito prima del Solstizio, con freddo anomalo e forte maltempo sull’Italia. E anche nei giorni precedenti, tra questa e la prossima settimana, continuerà l’instabilità che sta già caratterizzando il clima del nostro Paese in quest’inizio di Giugno 2018.

Dopo i fenomeni estremi di ieri con le bombe d’acqua, le grandinate e persino il Tornado di Asiago, anche oggi abbiamo piogge e temporali su molte Regioni, in quelle Centrali Adriatiche tra Marche, Abruzzo e Molise, e al Nord/Est in Friuli Venezia Giulia dove tra Udine e Gorizia si stanno verificando autentici nubifragi (fino a 55mm di pioggia in poche ore) e le temperature rimangono inferiori ai +18°C in pieno giorno.

Questo trend così particolare potrebbe significare davvero una strana, fresca e instabile estate sull’Italia, pagando così con gli interessi il caldo anomalo di una primavera in cui è già sembrato di essere nella bella e calda stagione, con anomalie positive impressionanti tra Aprile e Maggio. Ne pagheremo le conseguenze proprio adesso? La Natura ci ha già abituato in passato a simili “scherzetti”.

