Previsioni Meteo, prima ondata di freddo artico in arrivo sull’Europa dopo il 20 Ottobre: colpita anche l’Italia [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Dopo un lungo periodo di condizioni eccezionalmente calde su gran parte d’Europa, si sta concretizzando un significativo cambiamento del modello per la prossima settimana. Sulla base dei modelli globali GFS ed ECMWF, un forte flusso meridionale potrebbe stabilirsi tra una forte dorsale sul Nord Atlantico e una profonda depressione sull’Europa orientale. Un forte fronte freddo si spingerebbe così fino all’Europa centro-orientale entro metà della prossima settimana, ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni in maggior dettaglio.

Martedì 23 ottobre

Il modello inizierà a cambiare all’inizio della prossima settimana quando la dorsale sull’Europa orientale-nordorientale si indebolirà e la dorsale sul Nord Atlantico si rafforzerà. Una profonda depressione che si troverà sulla regione artica, dovrebbe alla fine muoversi verso la Scandinavia e provocare il rafforzamento del gradiente termico e di pressione.

Mercoledì 24 ottobre

Mentre la depressione prosegue verso l’interno sulla Scandinavia, si svilupperà un forte fronte freddo che inizierà a spingere in direzione sud, verso l’Europa centro-orientale. Sia la dorsale atlantica che la depressione nordeuropea si intensificheranno, il che produrrà il rafforzamento del fronte freddo e dell’avvezione fredda dietro ad esso.

Giovedì 25 ottobre

La profonda depressione continuerà ad intensificarsi mentre si sposterà sull’Europa orientale. Il fronte freddo associato si spingerà verso il Mediterraneo settentrionale e la Penisola Balcanica. La dorsale sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale inizierà ad indebolirsi, ma consentirà ancora un flusso meridionale dall’Artico verso sud.

Venerdì 26 ottobre

La profonda depressione dominerà l’Europa orientale e la Penisola Balcanica, mentre la dorsale sull’Europa occidentale si dissiperà. Una massa d’aria molto fredda proseguirà rapidamente verso sud e raggiungerà probabilmente la Turchia nordoccidentale entro la mattina di venerdì 26 ottobre.

Sabato 27 ottobre

Una depressione in rafforzamento sul Nord Atlantico dissiperà il flusso meridionale, provocando quindi il rapido indebolimento della profonda depressione sull’Europa orientale. Il fronte continuerà ancora a spostarsi sul Mediterraneo sudorientale nel corso del prossimo weekend e porterà forte maltempo nelle regioni del Medio Oriente.

Ricapitolando, durante la prossima settimana sembra sempre più probabile lo sviluppo di una nuova ondata di freddo artico su un’ampia area dell’Europa, che metterà fine ad un lungo periodo di condizioni eccezionalmente calde per il mese di ottobre su gran parte del continente. In alcune aree questa ondata di freddo potrebbe portare neve quasi in pianura.

Seguite MeteoWeb per ulteriori dettagli e aggiornamenti nei prossimi giorni.