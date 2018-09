Previsioni Meteo, anomalie sconvolgenti settimana: caldo senza precedenti sull’Europa, violenti temporali sull’Italia [MAPPE e DETTAGLI]

1 /40 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Europa si appresta a vivere un lungo periodo di clima estremo, con un’eccezionale ondata di caldo che da oggi fino al prossimo weekend e probabilmente anche la prossima settimana determinerà temperature senza precedenti su gran parte del Continente. Farà caldissimo soprattutto nell’area Centro-Nord/Orientale dell’Europa, tra Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Lituania, Estonia, Lettonia, Svezia, Finlandia e Russia, con anomalie sconovolgenti: le temperature infatti batteranno ogni precedente record storico, toccando addirittura valori di +33°C tra Germania e Polonia e di +30°C tra Russia e Paesi Baltici. Ecco il picco con la temperatura massima più alta che prevediamo nei prossimi giorni nelle principali città dell’Europa coinvolte in quest’ondata di caldo, con tra parentesi la relativa temperatura media del periodo:

Francoforte +31°C (+20°C)

Berlino +30°C (+18°C)

Amburgo +30°C (+17°C)

Belgrado +30°C (+22°C)

Parigi +29°C (+20°C)

Praga +29°C (+19°C)

Vienna +29°C (+20°C)

Varsavia +29°C (+18°C)

Budapest +28°C (+22°C)

Zagabria +28°C (+21°C)

Riga +28°C (+17°C)

Kiev +27°C (+18°C)

Minsk +27°C (+16°C)

Londra +26°C (+19°C)

San Pietroburgo +26°C (+14°C)

Vilnius +26°C (+16°C)

Mosca +25°C (+15°C)

Tallin +25°C (+14°C)

Malmo +25°C (+17°C)

Stoccolma +24°C (+16°C)

Helsinki +23°C (+14°C)

Come si può notare, in alcuni casi saremo addirittura 11-12°C al di sopra della norma: anomalie sconvolgenti che non registrano alcun precedente storico. E questa situazione si sta verificando dopo un’estate terribile per il caldo record e gli incendi che hanno falcidiato zone che mai nella storia avevano sofferto simili emergenze.

Anche sull’Italia sarà una settimana di gran caldo estivo: le temperature massime supereranno abbondantemente i +30°C ogni giorno in tutto il Paese, con punte di oltre +35°C in alcune città interne dall’Emilia Romagna alla Sicilia. Ma oltre al caldo anomalo, avremo anche tanta instabilità temporalesca per una falla barica nel Mediterraneo occidentale: proprio tra Italia, Spagna, Algeria e Tunisia avremo forti temporali che colpiranno a macchia di leopardo vaste aree del territorio, localmente in modo molto intenso anche con nubifragi e grandinate. In Italia le Regioni più colpite saranno quelle centro/settentrionali, in modo particolare sull’Appennino. Massima attenzione. Ecco le pagine per seguire il nowcasting in tempo reale: