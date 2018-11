Previsioni Meteo Europa, weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Il modello sull’Europa in questa settimana sarà abbastanza dinamico rispetto alla settimana precedente a causa di una forte dorsale che domina le parti settentrionali del continente e permette un flusso più zonale con un forte sistema spinto verso est dall’Atlantico. In generale, l’area artica resterà molto calda mentre condizioni meteo mutevoli con periodi di caldo e freddo sono attesi sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Vediamo i dettagli dei giorni dal 20 al 27 novembre.

Oggi, 20 novembre

Una potente dorsale è centrata sull’area artica mentre una profonda depressione è posizionata sopra la Francia. Questo fa sì che un ciclone con una forte avvezione umida si spinga sul Mediterraneo settentrionale e sulla Penisola Balcani nordoccidentale. Per l’Islanda sarà un’altra giornata molto calda, dopo il weekend del 17-18 novembre in cui si sono toccati +18°C, per gran parte della Scandinavia e della Russia nordoccidentale. Per l’Europa centro-occidentale, invece, sarà una giornata abbastanza fredda.

Mercoledì 21 novembre

Il modello rimane simile a quello del giorno precedente: un’estesa e forte dorsale domina l’area artica, mentre la profonda depressione persiste sull’Europa occidentale e sudoccidentale. Temperature eccezionalmente calde per la Groenlandia, che si ritroverà con quasi 15°C in più rispetto alla media del periodo! Condizioni molto più fredde della media, invece, per Regno Unito, Irlanda e Francia, mentre sul nord dei Balcani e sull’Europa orientale torneranno condizioni più calde. Sul Centro Italia e sui Balcani sudoccidentali, invece, si svilupperà la minaccia di nubifragi, che scioglieranno rapidamente gran parte della neve caduta nelle ore precedenti.

Giovedì 22 novembre

La forte dorsale sull’area artica si sposta verso la Scandinavia mentre si indebolisce gradualmente, ma una persiste una massa d’aria molto calda che influenzerà anche gran parte della Scandinavia. La grande bassa pressione sull’Europa occidentale e sudoccidentale inizierà ad indebolirsi. Sull’Europa centrale ritorneranno condizioni più calde.

Venerdì 23 novembre

Mentre la bassa pressione sull’Europa occidentale e sudoccidentale continua a indebolirsi, la dorsale sull’Artico e sul Nord Europa si espande verso la parte centro-orientale del continente. Nel frattempo, una dorsale inizia a svilupparsi anche sul Mediterraneo centro-meridionale.

Sabato 24 novembre

Nel weekend la situazione non cambierà di molto: dorsali a dominare il nord, l’est, il centro e il sud dell’Europa, mentre sul Golfo di Biscaglia e sulla Penisola Iberica persiste la debole bassa pressione. Un’avvezione calda mantiene le temperature al di sopra della media davanti alla depressione verso l’Europa centrale. Un’altra depressione si spinge dalla Russia nordoccidentale e porta condizioni più fredde sul nord della Scandinavia. Nel frattempo, il caldo si diffonde su gran parte del continente.

Domenica 25 novembre

La dorsale sull’Europa centrale si indebolisce e una debole bassa pressione spinge da ovest. La dorsale sul Mediterraneo si estende alla Penisola Balcanica. Condizioni più fredde si diffondono sula Penisola Iberica e sul Mediterraneo occidentale, mentre la depressione russa porta freddo su gran parte della Scandinavia e sull’Europa nordorientale.

Lunedì 26 novembre

Una depressione irrompe nel Mediterraneo e porta condizioni meteo dinamiche e ulteriori precipitazioni sull’area e condizioni più fredde rispetto ai giorni precedenti. La dorsale ad est di essa svanisce, mentre persiste quella sull’area artica.

Martedì 27 novembre

La depressione sul Mediterraneo si espande anche sulla Penisola Balcanica, portando condizioni di instabilità sull’area. Mentre sul Nord Atlantico e sull’Artico persiste la forte dorsale, una nuova e profonda depressione si sviluppa a sud di essa e si spinge verso l’Europa occidentale.

Come possiamo vedere, la settimana sarà abbastanza dinamica su gran parte del continente europeo e potrebbe portare forte maltempo in alcune aree, come i nubifragi attesi per domani, 21 novembre, sul Centro Italia e sui Balcani sudoccidentali. MeteoWeb continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e a pubblicare aggiornamenti e notizie più dettagliate nei prossimi giorni.