Previsioni Meteo, gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa: il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste, alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna, Francia, Italia, Algeria e Tunisia [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il maltempo che sta colpendo il Mediterraneo in modo particolarmente estremo con conseguenze devastanti sui territori (3 morti la scorsa settimana in Calabria, 13 vittime due giorni fa a Maiorca, due morti ieri in Costa Azzurra e altri due in Sardegna) continuerà anche la prossima settimana con l’impulso di due uragani provenienti dall’oceano Atlantico: prima Leslie, poi Michael. Così la prossima settimana in Europa si ripeterà lo stesso scenario già visto negli ultimi giorni: forte maltempo nel Mediterraneo occidentale tra Spagna, Francia, Italia, Algeria e Tunisia, piogge e venti impetuosi sulle isole nord Atlantiche (Islanda e isole Britanniche), caldissima bolla anticiclonica nell’Europa Centro-Nord/Orientale. Uno scenario decisamente anomalo, iniziato già nella seconda metà del mese di Settembre e destinato a proseguire a lungo caratterizzando così questa stagione autunnale nel Vecchio Continente.