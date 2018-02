Previsioni Meteo, dal ciclone Africano sullo Jonio del weekend alla tempesta fredda della prossima settimana: adesso l’Inverno si scatena!

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Dal ciclone Africano di oggi sul mar Jonio, alla tempesta fredda della prossima settimana sull’Italia: l’Inverno si scatena e decide di fare sul serio in questo mese di Febbraio, come ampiamente annunciato nei bollettini meteo delle scorse settimane. Al Sud questo Sabato di maltempo è stato il giorno più freddo dell’anno e sull’Appennino sta cadendo tantissima neve. E la prossima settimana non sarà da meno. Lunedì 12 Febbraio inizierà una nuova ondata di maltempo, stavolta proveniente da Nord. Tra Lunedì sera e Martedì 13 Febbraio questa tempesta fredda provocherà abbondanti nevicate al Nord, fin in pianura Padana tra Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Successivamente, nel giorno di San Valentino – Mercoledì 14 Febbraio – il maltempo si estenderà al Centro/Sud con ulteriori nevicate sui rilievi appenninici a quote medio/basse, forti piogge e temporali sulle coste e in pianura.

Da Giovedì 15, però, le temperature aumenteranno sensibilmente e inizierà un periodo stabile, soleggiato e soprattutto mite su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Sud, con temperature che tra Venerdì 16 e Sabato 17 lieviteranno fino a +22/+23°C. Ma l’impressione è che la stagione fredda non finisca certo qui. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: