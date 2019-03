Previsioni Meteo: veloce colpo di coda dell’inverno tra la Festa del Papà e l’Equinozio di Primavera, poi torna l’Anticiclone [MAPPE]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia è spaccata in due in queste ore: splende il sole e fa decisamente caldo al Sud, dove la temperatura ha raggiunto oggi +25°C a Partinico, +24°C a Rende e Castellammare del Golfo, +23°C a Cosenza, Modica, Noto e Palo del Colle, +22°C a Foggia e Valenzano, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Monopoli, Bitritto, Cerignola e Montalto Uffugo, mentre al Nord/Est e sulle Regioni Adriatiche le temperature sono in netto calo con appena +6°C a Udine, +7°C a Trieste, +8°C a Bologna, +10°C ad Ancona e +12°C a Pescara. Clima più mite al Nord/Ovest con +17°C a Genova e +16°C a Milano e Torino.

Nelle prossime ore, tra il giorno della Festa del Papà e di San Giuseppe – Martedì 19 Marzo – e Mercoledì 20 in cui quest’anno scoccherà alle 22:58 (ora italiana) l’equinozio di Primavera, le temperature diminuiranno ulteriormente in tutto il Paese e soprattutto al Centro/Nord. Saranno due giorni freddi, senza eccessi ma comunque con temperature più consone alle medie del periodo tardo-invernale rispetto alla Primavera anticipata delle ultime settimane. Stavolta il freddo non arriverà al Sud, soprattutto in Calabria, Sicilia e Salento, dove il clima rimarrà mite per tutta la settimana. Il maltempo sarà molto timido: qualche pioggia interesserà a macchia di leopardo il Centro e poi il Sud a metà settimana, ma senza precipitazioni significative. Al Centro/Nord, invece, sarà una veloce sfuriata fresca di pochi giorni ma già da domani tornerà a splendere il sole su tutte le Regioni. Poi da Giovedì 21 Marzo tornerà l’Anticiclone con un lungo periodo di sole e caldo che probabilmente proseguirà per tutta la terza decade del mese.

