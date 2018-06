Previsioni Meteo, bel tempo nel weekend della Festa della Repubblica ma all’orizzonte c’è una forte ondata di maltempo

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Nel giorno della Festa della Repubblica splende il sole e fa caldo in tutt’Italia: il clima è mite, tipicamente estivo, adatto ad ogni tipo di attività all’aperto tanto che le spiagge sono gremite in tutto il Paese. Anche domani, Domenica 3 Giugno, avremo sole e caldo per un weekend dal clima tipicamente estivo. Attenzione, però, ad illudersi che l’estate sia già definitivamente iniziata: la prossima settimana infatti, tornerà il maltempo in modo particolare (ma non solo) sulle Regioni del Centro/Nord. Una perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico porterà piogge e temporali sin dai primi giorni della settimana nelle Regioni settentrionali, mentre al Sud avremo un richiamo caldo di scirocco che farà momentaneamente impennare le temperature verso l’alto, con una grande ondata di caldo che porterà oltre +35°C in Sicilia e Calabria tra Mercoledì 6 e Giovedì 7 Giugno. La situazione cambierà con forte maltempo in estensione anche al Centro/Sud tra Venerdì 8 e Sabato 9 Giugno: le temperature diminuiranno sensibilmente con forti piogge e temporali. A lungo termine, sembra prospettarsi una nuova ondata di caldo tra 10 e 12 Giugno con temperature in forte aumento in tutt’Italia. Grandi sbalzi, quindi, e colonnina di mercurio sulle montagne russe in queste prime settimane di estate meteorologica 2018. Attendendo il solstizio di giovedì 21 giugno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: