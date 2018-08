Previsioni Meteo, ultime ore di bel tempo: torna l’instabilità, Giovedì 30 Agosto forti temporali sulle Alpi, in Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Splende il sole anche oggi in tutt’Italia e le temperature stanno aumentando su tutte le Regioni, tanto che alle ore 13:00 avevamo già +31°C a Taranto, Sassari e Olbia, +30°C a Roma, Firenze, Catania, Caserta, Foggia, Cosenza, Grosseto, Alghero, Ferrara e Pordenone, +29°C a Milano, Bologna, Trieste, Modena, Latina e Vicenza, +28°C a Napoli, Torino, Venezia, Genova, Bari, Messina, Reggio Calabria, Salerno, Pescara, Lecce e Crotone, tutti valori termici in ulteriore aumento nel primo pomeriggio.

La situazione, però, sta cambiando. Dall’Europa centrale arrivano nuovi spifferi instabili in quota, che non faranno diminuire le temperature immediatamente ma inizieranno a portare un po’ d’instabilità pomeridiana appena accennata nel pomeriggio di oggi al Nord/Ovest, sulle Alpi tra Valle d’Aosta e Piemonte, e in Calabria e Sicilia con qualche debole rovescio nelle zone interne tra Sila, Serre, Aspromonte, Nebrodi ed Etna. Domani, però, Giovedì 30 Agosto, pur in una giornata mite e caratterizzata da ampie schiarite, avremo fenomeni d’instabilità pomeridiana molto più significativi, estesi e intensi. Al Nord ssi formeranno forti temporali su tutto l’arco alpino, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, e pioverà anche in Liguria. Al Centro/Sud avremo temporali pomeridiani tra Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, a tratti intensi nelle zone interne.

Sarà soltanto l’inizio di una nuova fase di maltempo più significativo, le cui avvisaglie si intensificheranno ulteriormente nell’ultimo giorno del mese, dopodomani, Venerdì 31 Agosto, con temporali pomeridiani estesi a gran parte del Centro/Nord, prima del vero e proprio peggioramento del weekend. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: