Previsioni Meteo, Febbraio finisce con un Anticiclone pazzesco: caldo senza precedenti al Nord, +25°C sulle Alpi. Sgoccioli d’inverno al Sud

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Passato il ciclone che nel weekend ha flagellato l’Italia con forti venti di grecale, l’Italia continua a contare i danni mentre un nuovo nucleo freddo transita dai Balcani verso il Sud. I venti nord/orientali sono ancora tesi e anche se splende il sole, continuano a verificarsi danni proprio per il forte vento. Altri due feriti stamattina a Roma per il crollo dell’ennesimo albero, dopo il bollettino pesantissimo del fine settimana (7 morti tra Lazio e Sicilia, oltre 20 feriti in tutte le Regioni meridionali). Ma se al Sud continueremo ad avere temperature tipicamente invernali, senza alcun eccesso di freddo ma comunque in linea con le medie del periodo, è davvero sconvolgente quello che sta succedendo al Nord dove l’Anticiclone è sempre più forte e fa un caldo pazzesco. Senza precedenti nella storia.

Questo Febbraio 2019 sarà il più caldo di sempre da almeno mille anni. Stamattina sulle Alpi abbiamo valori termici impressionanti, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con +19°C ad Arta Terme, +18°C a Enemonzo, Paluzza Comeglians, Pesariis e Ovaro, +17°C a Resia, +16°C a Tolmezzo, Chiusaforte e Paularo.

In pianura Padana siamo un po’ ovunque sui +15°C, mentre in Liguria spiccano +19°C a Genova e Savona, +18°C a Varazze, +17°C a Imperia e Arenzano. I giorni più caldi saranno domani, Martedì 26 Febbraio, e poi ancora Mercoledì e Giovedì, quando la colonnina di mercurio supererà persino i +25°C al Nord/Ovest, sulle Alpi tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, e avremo valori diffusamente superiori ai +20°C su tutto il Nord e anche nelle Regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play