Previsioni Meteo, fine Maggio col botto: ondata di super caldo al Centro/Sud mentre diluvia al Nord/Ovest

Previsioni Meteo – L’Italia sta vivendo una fine del mese di Maggio con condizioni meteorologiche estreme: è in atto un’ondata di caldo estivo nelle Regioni centro/meridionali, e fa molto caldo anche al Nord/Est. Alle 12:00 di oggi, infatti, avevamo già +32°C a Castrovillari, +31°C a Catanzaro e Pisticci, +30°C a Matera, Montescaglioso, Marconia, Scanzano Jonico e Cerzeto, +29°C a Palermo, Trapani, Cosenza, Mondragone, Battipaglia e Corigliano Calabro, +28°C a Napoli, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Caltanissetta e Crotone, +27°C a Roma, Taranto, Lecce, Caserta, Avellino, Benevento e Vibo Valentia.

Caldo anomalo anche al Nord/Est con +30°C a Pordenone, +29°C a Padova, +28°C a Trieste, Udine, Treviso e Ostellato, +27°C a Venezia, Chioggia, Porto Viro, Argenta e Codigoro, +26°C a Ravenna e Rovigo. E fa caldo anche al Nord/Ovest, nonostante la pioggia: Torino non scende sotto i +20°C, Milano è comunque a +24°C e tra le Alpi abbiamo +18°C ad Aosta e +17°C a Sondrio.

Il maltempo continua con nubifragi e bombe d’acqua (oltre 70mm da ieri sera) proprio tra Piemonte e Lombardia, le due Regioni più colpite dai fenomeni di queste ore. Che proseguiranno ancora, mentre al Sud il caldo aumenterà ancora soprattutto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia non solo nel pomeriggio di oggi, ma anche domani e dopodomani con picchi di +35°C in molte località. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: