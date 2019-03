Previsioni Meteo, l’Anticiclone predomina sull’Italia: sarà un weekend soleggiato ed eccezionalmente caldo

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole e fa caldo su gran parte d’Italia: le temperature sono eccezionalmente elevate per il periodo con +23°C a Roma e Latina, +22°C a Pisa e Grosseto, +21°C a Genova e Udine, +20°C a Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bolzano e Viterbo. Nei prossimi due giorni, Sabato 23 e Domenica 24 Marzo, farà ancora più caldo con temperature in sensibile aumento anche al Sud e soprattutto in Sicilia, dove abbiamo +16°C a Palermo e +15°C a Catania con cieli nuvolosi e qualche pioggia a causa della perturbazione che sta colpendo in modo molto pesante la Tunisia. Ma già da domani tornerà a splendere il sole anche in Sicilia, con temperature in sensibile aumento.

La situazione meteorologica potrebbe cambiare nuovamente la prossima settimana, con temperature in calo al Nord e un po’ di maltempo al Centro. Ma è un’eventualità di cui parleremo meglio nei prossimi bollettini: intanto ci aspetta un weekend tardo-primaverile, adatto ad ogni tipo di attività all’aperto. Perchè no, anche balneare: le temperature stanno aumentando in modo tale da garantire una piena esposizione persino in spiaggia, come se fossimo già a inizio estate.

Attenzione, invece, agli sbalzi da inversione termica: con il cielo stellato e senza vento, dopo il tramonto la temperatura si abbassa molto rapidamente, così nelle ore serali e notturne continuerà a fare ancora freddo come in inverno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

