Previsioni Meteo, fine settimana dal sapore primaverile sull’Italia, ma ad inizio settimana ritornano piogge e temporali

La Primavera continua a mostrare il suo volto più instabile. L’Italia continua ad essere meta di perturbazioni che dall’atlantico si tuffano nel Mediterraneo interessando la nostra Penisola portando piogge e temporali specie al Centro-Nord, al Sud invece l’alta pressione continua a regalare delle giornate dal sapore primaverile, con punte massime che sfiorano i +22°C specie all’estremo Sud, salvo una debole variabilità che arreca una nuvolaglia sparsa associata a deboli pioviggini sul versante tirrenico, ma senza effetti rilevanti. Nel fine settimana un promontorio anticiclonico transiterà sull’Italia favorendo tempo più stabile e un clima più mite da Nord a Sud. Tuttavia, sulla base degli ultimi aggiornamenti, questa fase stabile potrebbe durare veramente poco in quanto un nuovo vortice depressionario raggiungerà probabilmente la nostra Penisola ad inizio della prossima settimana. Dal punto di vista termico, non si prevedono grandi sbalzi rispetto alla situazione attuale: è probabile che le temperature si manterranno più o meno in media col periodo, risultando generalmente più basse al Centro-Nord e più miti al Sud per temporanei prefrontali caldi che in un secondo momento richiameranno nuovi peggioramenti atlantici. Il tempo sull’Italia potrebbe quindi presentarsi instabile con piogge diffuse e temporali, la cui distribuzione attualmente risulta di difficile lettura, in quanto l’attendibilità previsionale è piuttosto bassa, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.