Previsioni Meteo, freddo e maltempo come in pieno inverno: nubifragi su Roma e Napoli, è la primavera “impazzita” [LIVE]

Previsioni Meteo – Altro che Primavera: a Roma sta piovendo con +12°C in pieno giorno e sembra di essere tornati addirittura in inverno! Nella Capitale le temperature diurne di oggi sono tipiche di Gennaio, ma anche nel resto del Paese fa decisamente freddo, dai +11°C di Trento ai +12°C di Verona, Udine e Piacenza, dai +10°C di L’Aquila e Arezzo agli +11°C di Frosinone fino ai +18°C di Palermo e Messina in Sicilia. Freddo anche in Sardegna con appena +13°C a Sassari. Nevica sull’Appennino, in modo particolare oltre i 1.500 metri del versante tirrenico centrale. Clima più mite nelle Regioni Adriatiche, in Romagna e al Nord/Ovest, cioè nelle zone in cui splende il sole e abbiamo +21°C ad Ancona, +20°C a Torino, Aosta e Ferrara.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si intensificherà ulteriormente al Centro/Sud, con piogge ancora più forti tra Lazio e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Sicilia nord/orientale. Maltempo anche in Sardegna, zone interne della Toscana e in Umbria. Temporali di calore in Romagna e al Nord/Est, tra Veneto e Trentino Alto Adige.

L’instabilità continuerà anche domani, Mercoledì 16 Maggio, al mattino con ulteriori piogge e temporali tra Sardegna, Lazio e Campania (attenzione ai violenti nubifragi su Roma e Napoli), nel pomeriggio nell’Appennino centro/settentrionale. Tornerà il bel tempo invece al Sud, seppur con molte nubi e qualche debole piovasco.

