Previsioni Meteo, attenzione al 20 Novembre: dopo l’Estate di San Martino arriva all’improvviso l’Inverno? Scenario estremo dai modelli [MAPPE]

Previsioni Meteo – Dopo il maltempo estremo che nelle ultime settimane ha colpito l’Italia, andiamo incontro ad una lunga tregua anticiclonica che ci regalerà una parentesi mite e soleggiata per diversi giorni: è l’Estate di San Martino di cui abbiamo ampiamente parlato negli aggiornamenti previsionali di MeteoWeb. Intanto, però, stamattina spunta una clamorosa novità dagli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli a lungo termine: intorno al 20 Novembre è possibile che arrivi all’improvviso addirittura l’inverno, con temperature di oltre 15°C più basse rispetto a quelle che avremo durante la settimana entrante.

Proprio l’Anticiclone Sub-Tropicale che porterà sole e caldo in tutt’Italia, nella seconda parte della settimana entrante si dirigerà verso l’Europa centrale spalancando le porte a “spifferi” (o forse qualcosa di più) freddi provenienti dalla Siberia verso i Balcani, e pronti a fiondarsi sull’Italia. In realtà già dalla serata di Venerdì 16 Novembre le temperature potrebbero iniziare a diminuire, tornando così in linea con le medie del periodo nel prossimo weekend (Sabato 17 – Domenica 18 Novembre), ma la vera sferzata fredda arriverebbe la settimana successiva, nella prima parte, tra 19 e 20 Novembre, con temperature in picchiata su valori tipicamente invernali e nevicate fino a bassa quota in tutt’Italia, addirittura in collina.

Sarebbe un estremo clamoroso, un inverno precoce e insolito dopo un caldo eccessivo e tardivo: ne scatutirebbero contrasti termici molto pericolosi che rischierebbero di determinare nuovi fenomeni particolarmente violenti. Dopotutto è ancora un’ipotesi a lungo termine, quindi sarà soggetta nei prossimi giorni a modifiche o “aggiustamenti” che seguiremo con particolare attenzione sulle pagine di MeteoWeb.

