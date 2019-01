Previsioni Meteo, nuova ondata di gelo e neve tra Italia e Balcani: allarme blizzard in Montenegro, Albania, Grecia e Macedonia [MAPPE]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Europa da nord a sud è alle prese con una potente tempesta di neve che sta seminando morte ed enormi disagi. In particolare, le parti sudorientali del continente continuano ad avanzare verso una nuova ondata di intense nevicate nelle prossime 24-48 ore. Montenegro, Grecia, Albania e Macedonia verranno pesantemente imbiancate dalla neve nei prossimi due giorni. Ma vediamo i dettagli di questa nuova ondata di freddo e neve sull’area.

Sul nord del Mediterraneo si è formata un nucleo di bassa pressione che si è spostato sul Tirreno e sullo Ionio. Rimarrà in stallo sull’area e produrrà nevicate per effetto stau sui settori sudorientali dell’Europa nei prossimi 2 giorni. Sulle montagne di Montenegro, Albania, Grecia e Macedonia sono attese pesanti nevicate, con 30-60cm di neve fresca sulle elevazioni maggiori, localmente fino a 100cm. Nel frattempo, le località a quote più basse, soprattutto sul Peloponneso, riceveranno precipitazioni piovose persistenti. I quantitativi totali si avvicineranno e localmente supereranno i 100mm nelle prossime 24-36 ore. Saranno possibili anche alluvioni localizzate. Alcune località della Grecia centrale e orientale vivranno anche periodi di pioggia congelantesi, con la possibile formazione di ghiaccio nero. Nella gallery a corredo dell’articolo, tutte le mappe di questa nuova ondata di freddo tra Balcani e Italia, dove porterà neve fino a bassa quota sull’Appennino.